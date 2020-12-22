أخبار مصرية

قطاع المعاهد الأزهرية يلغى مناهج يناير بجميع سنوات النقل

0 نشر
أيمن مكى 2020-12-22 18:18 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - اعلن قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ صالح عباس، إلغاء المناهج الدراسية المقررة خلال شهر يناير على جميع الطلبة بسنوات النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والاكتفاء بشرح المناهج حتى نهاية شهر ديسمبر الحالى.

جاء القرار بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتذليل كافة الصعاب أمام طلاب المعاهد الأزهرية.

وشددت المعاهد الأزهرية على واضعى الامتحانات، بعدم وضع أسئلة من منهج شهر يناير، مراعاة لظروف الطلاب فى ظل جائحة كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطاع المعاهد الأزهرية يلغى مناهج يناير بجميع سنوات النقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا