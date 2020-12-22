قطاع المعاهد الأزهرية يلغى مناهج يناير بجميع سنوات النقل

جدة - نرمين السيد - اعلن قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ صالح عباس، إلغاء المناهج الدراسية المقررة خلال شهر يناير على جميع الطلبة بسنوات النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والاكتفاء بشرح المناهج حتى نهاية شهر ديسمبر الحالى.





جاء القرار بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتذليل كافة الصعاب أمام طلاب المعاهد الأزهرية. وشددت المعاهد الأزهرية على واضعى الامتحانات، بعدم وضع أسئلة من منهج شهر يناير، مراعاة لظروف الطلاب فى ظل جائحة كورونا.

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