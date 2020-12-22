المستشارة دعاء عبدالله قنديل تمثل النيابة أمام المحكمة التأديبية 

جدة - نرمين السيد - حضرت المستشارة دعاء عبدالله قنديل، رئيس النيابة، صباح اليوم الثلاثاء، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.





ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقاً للقانون. ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ترسيخ دور المرأة فى العمل القضائى بالنيابة الإدارية ودعمها فى تولى المناصب القيادية فى جميع محافظات الجمهورية.

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