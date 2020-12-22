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الأوقاف تعلن افتتاح 60 مسجدا الجمعة المقبل بـ 16 محافظة

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أعلنت وزارة الأوقاف ، أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح (60) مسجدًا الجمعة القادمة 25 ديسمبر ،  وذلك في (16) محافظة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (656) مسجدًا حتى تاريخه ، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة (بإذن الله) هي على النحو التالي:

 

وطانت وزارة الأوقاف، واصلت  خطتها لعمارة بيوت الله بافتتاح وتجديد المساجد، حيث افتتحت الوزارة الجمعة الماضية 45 مسجدًا فى 12 محافظة ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى، 596 مسجدًا.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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