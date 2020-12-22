تحويلات مرورية لمدة ١٥ يوما لتنفيذ أعمال محور الفردوس

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمرور القاهرة تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمشروع محور الفردوس .
وأشارت الوزارة فى بيان اصدرته مساء اليوم الثلاثاء إلي أن الأمر الذى يستلزم غلق مسطح كوبرى الفردوس بالوصلة من ميدان الفردوس تجاه مسجد الشرطة فقط ، مع الإستبقاء على حركة المرور أعلى كوبرى الفردوس وميدان الفردوس ، وإجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك إعتبارًا من الساعة (12) بعد منتصف ليل يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020م ولمدة خمسة عشر يومًا.
هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:-
- صلاح سالم القادم من نفق الأزهر تجاه شارع المرور :- يسلك يمينًا شارع الظافر برقوق فيسارًا شارع أحمد بن إينال فيسارًا شارع قنصوه وإستكمال بشارع أحمد سعيد مرورًا بميدان الفردوس فالدوران والعودة من ميدان تاكى ، فيمينًا شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيسارًا شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر .
- صلاح سالم القادم من ميدان العروبة تجاه نفق الأزهر: يسلك يمينًا شارع أحمد سعيد فالدوران والعودة من ميدان تاكى فيمينًا شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيسارًا شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر.
- القادم من شارع أحمد سعيد تجاه مناطق القلعة : يسلك شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيسارًا شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر.
- القادم من الأوتوستراد (بين المقابر) تجاه مناطق القلعة : يسلك شارع أحمد سعيد مرورًا بميدان الفردوس فالدوران والعودة من ميدان تاكى فيمينًا شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيسارًا شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر .
ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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