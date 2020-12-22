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جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله "عز وجل"، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 وصل لـ 656 مسجدًا حتى تاريخه، والمساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة هى على النحو التالى:
وواصلت الوزارة خطتها لعمارة بيوت الله بافتتاح وتجديد المساجد، حيث افتتحت الوزارة الجمعة الماضية 45 مسجدًا فى 12 محافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء .. الأوقاف : افتتاح 60 مسجدا جديدا بـ 16 محافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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