بالأسماء .. الأوقاف : افتتاح 60 مسجدا جديدا بـ 16 محافظة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله "عز وجل"، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 وصل لـ 656 مسجدًا حتى تاريخه، والمساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة هى على النحو التالى:

وواصلت الوزارة خطتها لعمارة بيوت الله بافتتاح وتجديد المساجد، حيث افتتحت الوزارة الجمعة الماضية 45 مسجدًا فى 12 محافظة.