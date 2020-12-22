صور .. ضبط 540 مركبة مخالفة على محور المحمودية بالإسكندرية 

جدة - نرمين السيد - وأمرت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، بالتحفظ على 540 مركبة مخالفة بينها 196 مركبة توكتوك، و156 تروسيكل، و101 دراجة بخارية، و87 مركبة متنوعة أخرى.

كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرارا بإنشاء إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكبارى، وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوى اللائق لخدمة المواطنين.