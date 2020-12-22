جدة - نرمين السيد - وأمرت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، بالتحفظ على 540 مركبة مخالفة بينها 196 مركبة توكتوك، و156 تروسيكل، و101 دراجة بخارية، و87 مركبة متنوعة أخرى.
كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرارا بإنشاء إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكبارى، وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوى اللائق لخدمة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. ضبط 540 مركبة مخالفة على محور المحمودية بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.