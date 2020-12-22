مصر للطيران تنفى طلب تشغيلها خط مباشر بين لندن والخرطوم

جدة - نرمين السيد - نفت الشركة الوطنية مصر للطيران، ما تم تداوله فى بعض مواقع التواصل الاجتماعى بدولة السودان الشقيق، بشأن رفض السلطات السودانية طلب لمصر للطيران لتشغيل خط مباشر بين لندن والخرطوم مع إلزام المسافرين بالحجر الصحى فى الخرطوم.





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