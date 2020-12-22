عاجل: برعاية الرئيس السيسى.. قادة الجنوب الليبى فى مصر لبحث جهود التسوية

جدة - نرمين السيد - التقى وفد من قادة الجنوب الليبى، اليوم الثلاثاء، مع رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية فى ليبيا وأعضاء اللجنة، لبحث تطورات الموقف فى ليبيا وسبل حلحلة الأزمة وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية، فضلا عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقا من وحدة الهدف ووحدة المصير المشترك.





ضم الوفد كافة أطياف ‏ومكونات الجنوب من قيادات ومشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونقل رئيس اللجنة للوفد تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أكد أن الرئيس ‏السيسى كان ولا يزال حريصا على وحدة الأراضى الليبية، وتمسك بحل سلمى عاجل للأزمة داخل ليبيا.

كما شدد على رفضه الكامل ‏للتدخل الأجنبى فى البلد العربى،‏ وهذا وقد أكد رئيس اللجنة على دعم ‏مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبى وممثليه ‏واستمرار المساعى المصرية لدعم كافة الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار ما دامت مبنية على الشمولية فى الحل.

‏وقد أعرب أعضاء الوفد من جانبهم عن تقديرهم وترحيبهم بالدور المصرى، ‏وجهود القيادة السياسية لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار فى جميع ربوع ليبيا داعين مصر ‏لمواصلة جهودها الدؤوبة والحثيثة لتحقيق الأهداف السامية لكل البلدين وللحفاظ على وحدة ليبيا.

‏وفى ذات السياق، استعرض أعضاء الوفد ‏عددا من المشكلات والمصاعب الحياتية التى يتعرض لها الشعب الليبى، بما فى ذلك ‏أهل الجنوب من تردى للخدمات العامة من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، والآثار غير المباشرة للأزمة على حياة المواطنين وانهيار القطاع الزراعى وتوقف الإنتاج.

‏حيث طالب الوفد ‏بضرورة إسهام مصر فى حلحلة ‏الوضع الصعب فى الجنوب، ‏وكيفية تيسير الحياة اليومية للمواطنين الليبيين.

وقد أكد الجانب المصرى على استعداده الكامل للاستجابة لكافة الاحتياجات الملحة للشعب الليبى فى مناطق ليبيا المختلفة.

ويستمر وفد ‏الجنوب الليبى فى عقد سلسلة من اللقاءات، مع أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبى وأشقائهم المقيمين فى مصر.