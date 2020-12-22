قرر الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلغاء المناهج الدراسية المقررة خلال شهر يناير على جميع الطلبة بسنوات النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والاكتفاء بشرح المناهج حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

جاء القرار بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتذليل كافة الصعاب أمام طلاب المعاهد الأزهرية.

وشددت المعاهد الأزهرية على واضعي الامتحانات بعدم وضع أسئلة من منهج شهر يناير، وذلك مراعاةً لظروف الطلاب في ظل جائحة كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلغاء منهج يناير بالمعاهد الأزهرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.