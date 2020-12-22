بعد فحصهم.. وصول 3 زرافات إلى حديقة الحيوان

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود إ نه في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قامت الهيئة بسرعة إنهاء إجراءات شراء الزرفات من جنوب أفريقيا بنظام المبادلة بحيوانات أخرى من حديقة الحيوان.

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