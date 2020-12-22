نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر أماكن انعقاد الجمعية العمومية لمحامي أسيوط غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية وانتخابات الفرعيات لنقابة المحامين، عن مقار إبداء الرأي للجمعية العمومية لنقابتي شمال وجنوب أسيوط، والمقرر انعقادها غدا الأربعاء وجاءت المقار كالتالي:

أولا: مقر نقابة المحامين بأسيوط

1- مركز أسيوط

2- قسم أول وثاني أسيوط

3- الفتح

4- أبنوب

5- اللجنة المجمعة ( تضم شمال وجنوب أسيوط)

ثانيًا: نادي النقابة بديروط

1- ديروط

2- منفلوط

3- القوصية

ثالثا: نادي نقابة المحامين بأبو تيج

1- أبو تيج

2- صدفا

3- البداري

4- ساحل سليم

5- الغنايم

وأكد مجدي سخي، وكيل النقابة، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إنه تيسيرا على الزملاء للتصويت تم توفير وسائل نقل أمام المحاكم الجزئية بالنقابتين بعدد كاف لنقل الزملاء إلى مقرات التصويت، كما تم إعداد صندوق كجمعية عمومية مجمعة يضم النقابتين بمقر نقابة أسيوط، وذلك حتى يتثنى للزملاء الغير متواجدين بالقرب من مقراتهم الأصلية من الإدلاء بأصواتهم، على أن يتم الاستعلام عن الإسم من لجنته الأصلية للتأكد من عدم التصويت بها.

وأشار سخي إلى فتح لجان التصويت من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا، مشددا على الالتزام بالاجراءات الوقائية من فيروس كورونا نن ارتداء الكمامة والتباعد والانصراف بعد التصويت منعا للزحام.