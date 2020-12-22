نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي لمصر (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‏

بتوجيهات من السيد الرئيس ‏إلتقي ‏الوفد الليبي السيد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنيه في ليبيا وأعضاء اللجنة حيث ضم الوفد كافة اطياف ‏ومكونات الجنوب من قيادات ومشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية لبحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية فضلا عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقا من وحدة الهدف ووحدة المصير المشترك .

وقد نقل السيد رئيس اللجنة للوفد تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما أكد في لقاء ظهر اليوم مع الأشقاء ان الرئيس ‏السيسي كان ولا يزال حريص على وحدة الأراضي الليبية وتمسكنا بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا مشددا على رفضه الكامل‏ للتدخل الأجنبي في البلد العربي‏ وهذا وقد أكد رئيس اللجنة على دعم ‏مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه ‏واستمرار المساعي المصرية لدعم كافة الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار ما دامت مبنية على الشموليه في الحل.

‏وقد اعرب أعضاء الوفد من جانبهم عن تقديرهم وترحيبهم بالدور المصري ‏وجهود القيادة السياسية لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في جميع ربوع ليبيا داعين مصر ‏لمواصلة جهودها الدؤوبه والحثيثة لتحقيق الاهداف الساميه لكل البلدين وللحفاظ علي وحده ليبيا.

‏وفي ذات السياق استعرض أعضاء الوفد ‏عددا من المشكلات والمصاعب الحياتية التي يتعرض لها الشعب الليبي بما في ذلك ‏أهل الجنوب من تردى للخدمات العامة من كهرباء ومياه وصحة وتعليم ..... والآثار غير المباشرة للأزمة على حياة المواطنين وانهيار القطاع الزراعي وتوقف الإنتاج.

‏حيث طالب الوفد ‏بضرورة أسهام مصر في حلحله ‏الوضع الصعب في الجنوب ‏وكيفية تيسير الحياة اليومية للمواطنين الليبيين وقد اكد الجانب المصري على استعداده الكامل للاستجابة لكافة الاحتياجات الملحة للشعب الليبي في مناطق ليبيا المختلفة.

‏هذا ويستمر وفد ‏الجنوب الليبي في عقد سلسله من اللقاءات مع اعضاء اللجنه الوطنية المعنية بالشأن الليبي واشقائهم المقيمين في مصر.