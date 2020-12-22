ننشر قائمة مستشفيات الفرز والعزل فى 27 محافظة

جدة - نرمين السيد - وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، برئاسة الدكتور حسام حسنى، ‏لمناقشة مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد والوضع الوبائى لمصر.

وشددت الوزيرة على ضرورة التزام جميع الفرق الطبية بتطبيق بروتوكولات التشخيص والعلاج المحدثة لفيروس كورونا، ووجهت أعضاء اللجنة العلمية بالمرور الميدانى على المستشفيات بشكل دورى لمتابعة تطبيق البروتوكولات المحدثة، بالتنسيق مع مديرى المديريات ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، كما وجهت بتكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بالمستشفيات، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.