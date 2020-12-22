صور.. وزيرة الصحة تناقش الاستعدادات النهائية لبدء توزيع لقاح فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، برئاسة الدكتور حسام حسنى، ‏لمناقشة مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد والوضع الوبائى لمصر.





جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا "الدكتورة جيهان العسال، والدكتورة نهى عاصم، والدكتور أكرم عبد البارى، والدكتور أحمد شوقى، والدكتور أمين عبد الباقى، والدكتور حمدى إبراهيم، والدكتور وجدى أمين"، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة ناقشت مع اللجنة العلمية مستجدات برتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وما تضمنه من اعتماد أدوية جديدة أكثر فاعلية فى علاج المصابين، مشددة على ضرورة صرف علاج فيروس كورونا المستجد، والجرعات المحددة لحالات العزل المنزلى وفقًا للبروتوكولات العلمية المحدثة الخاصة بوزارة الصحة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع أعضاء اللجنة العلمية برئاسة الدكتور حسام حسنى، لما يبذلونه من جهد فى الوصول إلى أفضل بروتوكولات علاجية لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذه اللجنة بما تضمه من كفاءات بشرية مصرية، كان لها أثرا بالغًا فى نجاح تحربة مصر للتصدى لفيروس كورونا، فضلاً عن العمل كفريق واحد مع العاملين بالقطاع الصحى من أطباء، وصيادلة، وتمريض، وفنيين، وإداريين لمواجهة الجائحة.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة شددت على ضرورة التزام جميع الفرق الطبية بتطبيق بروتوكولات التشخيص والعلاج المحدثة لفيروس كورونا، ووجهت أعضاء اللجنة العلمية بالمرور الميدانى على المستشفيات بشكل دورى لمتابعة تطبيق البروتوكولات المحدثة، بالتنسيق مع مديرى المديريات ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، كما وجهت بتكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بالمستشفيات، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتابع "مجاهد" أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لبدء توزيع لقاح فيروس كورونا، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بآلية توزيع اللقاح والذى سيتم توفيره تباعًا للمواطنين وفقًا للفئات المستحقة بناءًعلى توصيات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

وفى سياق متصل، لفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة شددت على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أهمها تجنب التجمعات، والمحافظة على التباعد الاجتماعى بين الأفراد فى الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.