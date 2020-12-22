جدة - نرمين السيد - زار الأب بيشوى رسمى، مدير الكلية الإكليريكية بالمعادى، اليوم الثلاثاء، يرافقه الأب شنودة شفيق، صاحب الغبطة الكاردينال البطريرك الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفى للأقباط الكاثوليك.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الكلية الإكليريكية ونائبه يهنئان الأنبا أنطونيوس بعيد الميلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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