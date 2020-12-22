داعية بالأوقاف يحصل على ماجستير فى ضوابط اختلاف الفقهاء فى قضايا المعاملات

منحت لجنة المناقشة بمعهد "الباقورى" درجة الماجستير، بتقدير جيد جدا، فى الفقه المقارن، للباحث الشيخ محمد رفعت إبراهيم إسماعيل، مفتش عام أول بديوان عام وزارة الأوقاف، والمدير المكلف بتسيير إدارة الأضرحة والمدافن بديوان عام وزارة الأوقاف. وناقشت اللجنة، محكمات واعتبارات اختلاف الرأى فى المذاهب الفقهية، تحت عنوان "التخصيص وأثره فى الاختلاف الفقهى فى المعاملات". وانعقدت اللجنة العلمية، بالمعهد العالى للبحوث والدراسات الاسلامية "الباقورى" بميت عقبة، بمشاركة أساتذة الشريعة والقانون من جامعة الأزهر وكليات الحقوق ودار العلوم بالتعليم العالى. ترأس لجنة المناقشة الدكتور سعيد أبو الفتوح محمد، أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة عين شمس، مناقشا ورئيسا، وعضوية الدكتور حسين محمد سمرة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بالقاهرة، وإشراف الدكتور عطا عبدالعاطى السنباطى، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر الشريف. يشار إلى أن الباحث يعمل بوظيفة مفتش أول عام للدعوة الفنية بديوان عام وزارة الأوقاف ومكلف بتسيير إدارة الأضرحة والمدافن، وتخرج وعين فى العام 2000، كإمام وخطيب ومدرس.

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