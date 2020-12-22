هاشتاج العاشرة ممكن يا أهلى يتصدر تويتر.. ومغردون: كامل الدعم

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "كامل الدعم .. من أجل تحقيق الحلم #العاشره_ممكن_يااهلى" و "افعلوها والقاضية ممكن تاني#العاشره_ممكن_يااهلي".
وعقد كيفن جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم عصر اليوم على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم.
وشرح كيفن البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي.
وتواصل بيستو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع الجهاز المعاون لوضع البرنامج التدريبي الأخير للفريق في النيجر، والتشكيل الذي سيخوض مواجهة سونيديب في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.
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