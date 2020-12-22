نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخول مجانًا إلى قصر محمد علي الخميس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام قصر المنيل، إن وزير السياحة والآثار وافق على مجانية الدخول يوم الخميس الموافق ٢٤ ديسمبر الجاري إلى القصر للمصريين، بمناسبة مرور ١١٧ عاماً على إنشاء القصر

وأنشأ الأمير محمد علي توفيق هذا القصر احياءا للفنون الاسلامية واجلالا لها، طبقا لما هو مكتوب علي النص التأسيسي للقصر أعلي المدخل الرئيسي.

كما اشتهر الأمير محمد علي بجمع التحف والآثار والمقتنيات الثمينة، وكان له في هذا المجال عيون متخصصة، مهمتهم البحث عن النادر من التحف وجلبها للأمير ليعرضها بقصره ومتحفه الخاص بالمنيل.

واتسم الأمير بأنه كان واسع الاطلاع، محبًا للعلم باحثًا عنه، فاشتهر طيلة حياته بأسفاره ورحلاته حول العالم العربي والعالم الأوروبي باحثًا ومنقبًا، فقد كان دومًا يرى أن العلم ضرورة للأمة والأفراد وأن العلم لا وطن له، ويجب أن يقتبسه الإنسان حيثما يستطيع اقتباسه، وتوفى الأمير عام 1955 م.