انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تعلن سقوط أمطار لمدة 4 أيام والظواهر الجوية وخريطة الأمطار بالمحافظات حتى يوم 28 ديسمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار لمدة 4 أيام، وذلك خلال تقرير لها نشرته منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للهيئة، كشفت عن الظواهر الجوية وخريطة تساقط الأمطار بجميع المحافظات حتى يوم الإثنين 28 ديسمبر.

الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط الأمطار بجميع المحافظات

أمطار الأربعاء 23 ديسمبر

تساقط أمطار خفيفة بنسبة 20% عل القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة.

أمطار بنسبة 30% على الوجه البحري وعلى فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية.

وسقوط شبورة مائية على القاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية.

أمطار الخميس 24 ديسمبر

أمطار بنسبة 30% على الوجه البحري وعلى فترات متقطعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية.

شبورة مائية على القاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية.

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الجمعة 25 ديسمبر

ووفق هيئة الأرصاد الجوية فسوف تنعدم فرص تساقط الأمطار الجمعة، وتتساقط شبورة مائية على القاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية.

السبت 26 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة وبنسبة 40% على السواحل الشمالية.

وأمطار خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط سيناء.

شبورة مائية على القاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناه والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الأحد 27 ديسمبر

أمطار خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

وشبورة مائية على القاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناه والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الإثنين 28 ديسمبر

شبورة مائية على القاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناه والوجه البحري والسواحل الشمالية، وللمزيد في تقرير الأرصاد التالي.

