صراع بين عملاقة أوروبا لضم مدافع لايبزج

يدخل باريس سان جيرمان الفرنسي صراع المنافسة مع بايرن ميونخ الالماني وليفربول الإنجليزي للحصول على خدمات أوباميكانو مدافع فريق لايبزج في فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم خط دفاع الفريق ,وينتهي عقد اللاعب مع فريقه في نهاية 2023 لذا تسعى الفرق للتفاوض مع نظرائهم في لايبزج من أجل شراء اللاعب في نهاية الموسم الحالي.

ماذا قدم أوباميكانو مع لايبزج



وقدم المدافع الفرنسي موسم متميز للغاية مع الفريق في المواسم الماضية ونجح في الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل أن يخرج على يد الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، مما لفت انتباه الفرق الكبرى في القارة للظفر بخدمات المدافع خصوصا في ظل معاناة هذة الفرق وحاجاتها لتقوية هذا الخط في الفريق.

ليفربول ومعاناته بعد غياب فان دايك



يسعى نادي ليفربول الإنجليزي إلى تقوية صفوف الفريق في المرحلة المقبلة خصوصا خط الدفاع خاصة بعد تعرض اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الريدز لإصابة بقطع في اللارباط الصليبي في مباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي ستبعده عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة، بالإضافة لتعرض اللاعب الانجليزي جوميز مدافع الفريق الثاني للإصابة مما دفع إدارة التعاقدات بالنادي لضرورة التعاقد مع مدافع قوي في الفترة المقبلة، وتسعى إدارة الفريق لإنهاء المفاوضات مع اللاعب الفرنسي في الفترة المقبلة لإتمام التعاقد معه لتقوية خط دفاع أبناء قلعة الأنفيلد.

باريس يدخل سباق الحصول على خدمات أوباميكانو



يعاني باريس سان جيرمان في الموسم الحالي من ضعف خط الدفاع في الفريق خاصة بعد رحيل مدافع الفريق المخضرم تياجو سيلفا لتشيلسي الانجليزي بعد انتهاء عقده مع الفريق في الموسم الماضي بعد مسيرة طويلة في صفوف الفريق الباريسي مضى فيها اللاعب 7 سنوات مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ويسعى الفريق الفرنسي إلى الظفر بخدمات مدافع الفريق الألماني في الفترة المقبلة لتعويض رحيل مدافع الفريق تياجو سيلفا لتشيلسي ولتدعيم خطوط الفريق خصوصا مع خوض الفريق لغمار منافسات دوري أبطال أوروبا هذا العام.