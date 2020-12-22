فيديو..النائب أيمن محسب:برلمان 2021 لدية مهمة ثقيلة في دعم المواطن

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر، أن برلمان 2021، يتميز بالتعددية المتنوعة التى تضم كل أطياف المجتمع المصري .

جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش اليوم الأول لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021، مؤكدا علي أن هذه التعددية غير مسبوقة بتاريخ الحياة النيابية، مشيرا إلي أن برلمان 2021 لديه مهمة ثقيلة في دعم الدولة المصرية ومساندة المواطن بتشريعات مختلفة.