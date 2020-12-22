نتيجة مباراة المقاولون العرب والنجم في الكونفيدرالية اليوم

انطلقت منذ قليل مباراة المقولون العرب والنجم الساحلي التونسي في ذهاب دور الـ 32 من منافسات الكونفيدرالية هذا الموسم، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب المقاولون العرب وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 ونجح المقولون في الدور التمهيدي الأول من عبور الفريق الجيبوتي ارتا سولار بسهولة بعد التغلب عليه بنتيجة 10-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب محققا بذالك أكبر فوز للفرق المصرية في البطولة.

تلقى المهاجم سليماني كوليبالي بطاقة صفراء في الوقت الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان المقاولون قد أعلن قبل بداية المباراة عن غياب أربع لاعبين عن المباراة نتيجة تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا وذلك بعد إيجابية نتيجة مسحة فيروس كورونا التي يجريها الكاف قبل 48 ساعة قبل أي مباراة، وهما المهاجم التونسي سيف الجيزيري، والمدافع المخضرم محمد سمير، بجانب لاعب خط الوسط المحترف هيثم جويني، ولاعب الوسط المدتفع أحمد الشيمي، فضلا عن غياب اللاعب فادي نجاح عن المباراة إثر تعرضه لإصابة في أربطة الركبة.

ويقود المباراة تحكيميًا الحكم الليبي عبدالرزاق أحمد حكم ساحة وعطية عيسي حكم مساعد أول، صالح شوقي حكم مساعد تاني والحكم الرابع عبد الواحد هورايده.

ويدخل المقاولون العرب المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى حسن شاهين

خط الدفاع : أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسيني، حسن الشامي

خط الوسط: محمد مجلي، إبراهيم صلاح، محمد عصام

خط الهجوم: يوسف الجوهري، أحمد شكري، محمد سالم

اقرأ أيضًا..صراع بين عملاقة أوروبا لضم مدافع لايبزج



على الجانب الأخر يدخل النجم بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي

خط الدفاع : وجدي كشريدة، مرتضى بن وناس، صدام بن عزيزة، صالح حربي

خط الوسط : سليم بو خنشوش، محمد أمين بن عمر، داروين جونزاليس

خط الهجوم: ياسين الشيخاوي، سليماني كوليبالي، راضوان زوردم