النائب خالد عبد المولي: سنعمل علي تحقق تطلعات المواطن



قال النائب خالد عبد المولي، عضو مجلس النواب، أن كافة الأعضاء فى برلمان 2021 سيقومون بدورهم الرقابي والتشريعي بما يخدم المواطن .

جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش اليوم الأول لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021، مؤكدا علي أن الدستور يحكم عمل الأعضاء علي المستوي التشريعي والرقابي، والأعضاء سيكونوا علي قدر المسؤولية بما يحقق تطلعات المواطن.

وبدأت الأمانة العامة في استقبال النواب الجدد اليوم الثلاثاء لاستلام كارنيهات العضوية حيث الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والأربعاء 23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب، والأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب، والاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب، الثلاثاء 29 ديسمبر : نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،اسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،اسوان ،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.

وأعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائبة فريدة الشوباشي، هي أكبر الأعضاء سنا حتى الآن من بين الأعضاء المنتخبين وكانت مصادر خاصة قد قالت لموقع دوت الخليج، أن الكاتبه الصحفية فريدة الشوباشي، الفائزة بعضوية مجلس النواب 2020ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ستكون رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المنتظر أن تنطلق أعماله في موعد لاحق ليوم 9يناير 2021، بحسب دعوة الرئس عبد الفتاح السيسي للانعقاد وفق المادة 115 من الدستور.