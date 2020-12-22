فيديو النائبة ولاء عبد الفتاح: برلمان 2021 سيحدث طفرة في الحياة السياسية



قالت النائبة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، أن برلمان 2021 سيحدث طفرة في الحياة السياسية والبرلمانية، حيث تمثيل كبير للشباب وللمرأة .



جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش اليوم الأول لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021، مؤكدا علي أن البرلمان رغم تنوعه وتعددة إلا أن سيضع مصلحة المواطن علي أولوياته دائما.