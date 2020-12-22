فيديو..النائب أحمد بدوي: قانون التجارة الإلكترونية سيخدم تشريعات السوشيال ميديا

قال النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب، أن قانون المعاملات الإلكترونية، والمعروف إعلاميا بالتجارة الإلكترونية سيكون علي أولويات مجلس النواب 2021، والمنتظر أن يتم مناقشته بلجنة الأتصالات والتى كان عضو بها علي مدار الفصل التشريعي الأول . .

جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش اليوم الأول لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021، مؤكدا علي أن يتمني أن يواصل جهوده بلجنة الأتصالات في الفصل التشريعي الثاني، لإنهاء كافة التشريعات التى تستلزمها السوشيال ميديا بعد أن تم حسم تشريعات الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات.