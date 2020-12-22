كريم عبد العزيز يتصدر "التريند" بعد توقفه عن تصوير مسلسل الاختيار

كريم عبد العزيز تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جراء وفاة عمه علي عبد العزيز.

أوقف الفنان كريم عبدالعزيز تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، خلال الساعات الماضية، مع المخرج بيتر ميمي، وذلك بسبب حضوره مراسم دفن عمه على عبدالعزيز، شقيق المخرج محمد عبدالعزيز، والمخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وجاء توقف مشاهد كريم عبد العزيز لتواجده في دفن عمه واستقباله العزاء، إلا أن تصوير مسلسل الاختيار2 مستمر مع باقي طاقم العمل، حيث توقفت مشاهد كريم عبد العزيز فقط وسيستأنف التصوير خلال ساعات.

كريم عبد العزيز

أعلن الفنان كريم عبدالعزيز وفاة عمه على عبدالعزيز، ليلة أمس، مطالبًا جمهوره بالدعاء له، بينما يعود لاستئناف الاختيار الجزء الثاني، الذي سيُعرض في رمضان 2021، ويشاركه البطولة أحمد مكي، وتأليف هاني سرحان، وإنتاج سينرجي وإخراج بيتر ميمي.

فجع الموت الفنان المصري كريم عبد العزيز بوفاة عمه، علي عبد العزيز، شقيق المخرجين الكبيرين محمد عبد العزيز والد كريم، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وكتب كريم عبد العزيز عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، منشورًا قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمّي الأستاذ علي عبد العزيز.. ربنا يسكنه فسيح جناته ويغفر له .. نسألكم الدعاء والفاتحة".

وأعلنت أسرة الراحل أنه سوف يُدفن في إنكلترا حيث توفي، نظراً لصعوبة نقل الجثمان عبر الطيران في ظل أزمة كورونا، ولم يتم تحديد ما إذا كان سيُقام عزاء أم لا.

دار الجزء الأول من مسلسل الاختيار حول حياة البطل الشهيد أحمد المنسي الذي جسده الفنان أمير كرارة، والإرهابي هشام عشماوي الذي جسده الفنان أحمد العوضي.

لقى المسلسل تشجيعًا حافلًا من قبل الجمهور، والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لايزال يحتذى به كأفضل عمل درامي على الإطلاق.

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الجدير بالذكر، أن المسلسل الاختيار الجزء الأول بطولة الفنان أمير كرارة الذي يجسد شخصية أحد ضباط القوات المسلحة أحمد المنسي، الذي أستشهد أثناء مقاومة الإهابيين في سيناء، ويشاركه في البطولة كلًا من أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

