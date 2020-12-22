خوفًا من الرحيل..ليفربول يستهدف زيادة راتب صلاح

يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي زيادة راتب محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، خوفًا من فسخ التعاقد مع الفريق والرحيل عنه بنهاية الموسم الحالي خاصة بعد التصريحات المثيرة للاعب عبر صحيفة "أس" الإسبانية التي لمح فيها بإمكانية رحيله عن الريدز إلى الدوري الإسباني مع بداية الموسم المقبل.

وتسعى إدارة الريدز إلى إقناع الفرعون المصري بالبقاء في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة لحاجة كلوب الفنية له لذا تحاول إدارة التعاقدات لعقد جلسة مع صلاح خلال الفترة المقبلة للوقوف على بعض التفاصيل الخاصة بتجديد عقد اللاعب مع الفريق، ورفع راتب اللاعب، خوفًا من رحيله أو إستجابته لبعض الإغراءات المقدمة من بعض الأندية الإسبانية للانتقال لها مطلع الموسم القادم.

وكان صلاح قد أجرى حوار مع صحيفة "أس" الاسبانية بعد تألقه في مباراة كريستال بالاس وصرح من خلاله بالعديد من التصريحات التي أثرت حفيظة الجمهور الإنجليزي، ولمح صلاح خلال اللقاء عن أنه مرحب بفكرة الخروج من قلعة الأنفيلد والرحيل للدوري الإسباني سواء ريال مدريد أو برشلونة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إدارة ليفربول تسعى لرفع راتب صلاح ليصل لـ 200 ألف جنية أسترليني في الإسبوع في محاولة منها للإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق في المرحلة المقبلة وخوفًا من رحيله للدوري الإسباني.

كما أضافت الصحيفة أن عقد صلاح مع ليفربول مستمر مع الريدز حتى نهاية موسم 2023 ويعد صلاح من أصحاب الفئة الأولى في رواتب الفريق ومع ذلك تسعى الإدارة لزيادة راتب صلاح حتى لا يرحل عن الفريق في الفترة المقبلة.

وفي تصريحات صلاح مع الصحيفة الإسبانية صرح الفرعون المصري أنه يشعر بخيبة أمل لعدم حصوله على شارة القيادة للفريق في مباراة ميتلاند في الجولة الأخيرة من دوري أبطال اوروبا.

اقرأ أيضًا..فلسفة يوسف الدفاعية وكرة برازيل مصر الهجومية..أبرز مشاكل طلعت يوسف بعد تولي تدريب الاسماعيلي



الجدير بالذكر، أن اللاعب محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدف وبفارق هدفين عن وصيف الهدافين لوين لاعب إيفرتون، كما أن هذه هي السنة الرابعة على التوالي الذي ينافس فيها صلاح على صدارة هدافي الدوري.