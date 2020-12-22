فيديو..النائب هشام الحصري: نأمل أن يحقق برلمان 2021 ما يطمح له الشعب المصري

قال النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن برلمان 2021 سيكون علي قدر طموحات الشعب المصري، ومن ثم سيعمل علي إصدار تشريعات تُسهل الحياة علي المواطن وتحل العديد من مشاكله وتعمل أيضا علي تطوير الدولة المصرية وجعلها بمصاف الدول المتقدمة .

جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش اليوم الأول لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021، مؤكدا علي أنه رغم ذلك إلا هناك تحديات كبيرة للمجلس القادم خاصة بالتنمية والتطوير في كل المجالات ، مؤكدا علي أنه يأمل أن يحقق ما يطمح له الشعب المصري في ظل قيادة الرئيس السيسي، موجها الشكر للمستشار محمود فوزي علي جهود الحفل الخاص باستقبال الأعضاء الجدد.