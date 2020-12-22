وزير التعليم العالى يشهد فعاليات مؤتمر رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا

جدة - نرمين السيد - شهد دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الـ47 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، والذى تنظمه جامعة بنها تحت عنوان "تطوير مصر بالعلم والتكنولوجيا"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ورابطة علماء مصر بأمريكا وكندا خلال يومى 22-23 ديسمبر الجارى، بحضور عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ودكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، ودكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ودكتور ناصر الشيمى رئيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، وذلك بمقر جامعة بنها بمدينة العبور.





وفى كلمته أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن المؤتمر يربط علماء مصر فى الخارج ببلدهم الأم التى لم تنفصل عنهم أبدا، مشيرًا إلى اهتمام المؤتمر بالاستفادة من خبرات العلماء المصريين فى دعم خطط الدولة المستقبلية، مؤكدًا أن علماء مصر فى الخارج لديهم حرص على المساهمة فى تحقيق إنجازات وطهنم.

من جانبه أشار رئيس جامعة بنها، إلى أن النسخة الحالية من المؤتمر تناقش العديد من التحديات والفرص التى تواجه منظومة التعليم العالى فى مصر فى ظل الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل، والتى تؤثر بشكل كبير على مستقبل منظومة التعليم، والتوظيف وريادة الأعمال فى مصر، مؤكداً أن الأوراق العلمية التى سيتم مناقشتها ستقدم أفكار وتوصيات تساعد على تطبيق ثقافة الابتكار والتغيير والتطوير من أجل إعداد جيل قادر على مسايرة التطورات المتلاحقة فى شتى المجالات بما يخدم استراتيجية تطوير التعليم العالى ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفى كلمته أكد الدكتور ناصر الشيمى رئيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، حرص العلماء المصريين على التواصل مع نظرائهم بالداخل، بهدف استمرار التقارب ‏بين العلماء المصريين فى داخل مصر وزملائهم بالخارج مما يتيح خلق ‏فرص للتعاون من شأنها تحقيق التقدم لمصرنا الحبيبة، مشيرًا إلى أن هذه المؤتمرات أتاحت ‏الفرصة للطلبة المصريين بالحصول على منح دراسية للدراسة فى كندا وأمريكا ‏من خلال مقابلة العلماء المصريين أثناء المؤتمرات.

ومن جانبه أكد دكتور عمرو حنفى منسق المؤتمر عن الجامعة، أن المؤتمر سوف يقدم مجموعة من الأبحاث فى مجالات مرتبطة بمحاور التعليم وما تشمله من تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى وتأثير "كورونا" على أساليب التعليم والتعلم، بالإضافة إلى تطبيقات فى مجالات الملاحة والطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من المبادرات بين جامعة بنها وعلماء الرابطة بهدف تبادل الخبرات، وتوفير فرص بحثية مشتركة لخدمة المشروعات القومية.

شارك فى فعاليات الافتتاح دكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، دكتور محمد عطا الله الرئيس الأسبق للرابطة والرئيس المشارك عن الجانب الأمريكى، دكتور كريم الدش المدير الأكاديمى لمقر جامعة بنها بالعبور، دكتور عمرو حنفى رئيس قسم هندسة المساحة بجامعة بنها ومنسق المؤتمر عن الجامعة، بجانب العديد من الأساتذة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية، ولفيف من علماء مصر فى الخارج والمتخصصين فى مجال البحث العلمى بالجامعات المصرية.