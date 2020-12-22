صور .. قضايا الدولة تُكرم وزير الأوقاف ونظيره السودانى

جدة - نرمين السيد - كرم المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، ونادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد محمد خليفة، اليوم الثلاثاء، كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح.





جاء ذلك أثناء افتتاح نادى هيئة قضايا الدولة بعد تطويره بحضور عدد من الوزراء فى مقدمتهم المستشار عمر مروان، وزير العدل، ولفيف من مستشارى وأمناء الهيئة. من جانبه، أشاد وزير الأوقاف بجهود هيئة قضايا الدولة فى الحفاظ على المال العام، مؤكدًا على الشراكة الواسعة بين الوزارة والهيئة، خصوصًا فيما يتصل بالحفاظ على مال الوقف.

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