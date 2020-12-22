"الأوقاف": إحلال وتجديد 1023 مسجدًا فى عام واحد بتكلفة 813 مليون جنيه

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه وللعام السابع على التوالى تحقق الوزارة مزيداً من الإنجازات، مشيراً إلى أنه تم إحلال وتجديد حوالى 1032 مسجدًا بتكلفة 813 مليون جنيه خلال عام واحد.
وأضاف طايع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه سيد على، أن الوزارة أنفقت حوالى 43 مليون جنيه على حوالى 1200 مسجداً تم فرشهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على إنشاء مساجد جديدة فى جميع أنحاء الجمهورية وليس إحلال المساجد القديمة فقط.
وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، سيتم افتتاح (60) مسجدًا الجمعة القادمة 25 ديسمبر، وذلك فى 16 محافظة ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 (656) مسجدًا حتى تاريخه.
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