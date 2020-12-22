نتيجة مباراة أتليتكو مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

انطلقت منذ قليل مباراة أتليتكو مدريد وريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الـ 15 في الدوري الاسباني في تمام وتقام المباراة في تمام الساعة 20:45 مساءًا على ملعب ريالي سيرجيوس معقل فريق سوسيداد، حيث يتم إذاعة المباراة عبر قناة بي ان سبوت hd3 بتعليق المعلق حسن العيدروس .

أتليتكو يأمل في التحليق بالصدارة



يسعى فريق أتليتكو مدريد إلى اقتناص فوز ثمين من معقل الفريق السوسيدادي اليوم ليبتعد بصدارة الليجا عن أقرب منافسيه ريال مدريد والذي يزاحمه في الصدارة بنفس الرصيد من النقاط 29 نقطة ولكن هناك مبارتين أقل لصالح الأتليتي، وبتحقيق الفوز اليوم يتمكن أتليتكو من إبعاد ريال سوسيداد عن المنافسة نسبيًا على جدول ترتيب الدوري الإسباني ففي حالة الفوز سيتوقف رصيد سوسيداد عند النقطة الـ 26 ويرتفع رصيد أتليتكو للنقطة 32 ويبتعد منفردا بصداراة الترتيب.

ريال سوسيداد يستهدف استكمال المنافسة على الصدارة



على الجانب الاخر يسعى صاحب الأرض "ريال سوسيداد" إلى تحقيق نتيجة إيجابية اليوم في مبارااته أمام أتليتكو مدريد ليستمر في المنافسة على صدارة جدول الدوري الإسباني، ويدخل المباراة بشعار الفوز فقط حيث أن الفوز سيمكن ريال سوسيداد من التساوي مع أتليتكو مدريد وريال مدريد في نفس عدد النقاط 29 نقطة في الصدارة وفي نفس الوقت سيمنع الأتليتي من الابتعاد في المركز الاول في الترتيب منفردًا.

ويدخل سيميوني المباراة بالتشكيل التالي:

يان أوبلاك في حراسة المرمى

خط الدفاع: تريبير، سافيتش، فيليبي، ماريو هيرموزو

خط الوسط :ليمار، كوكي، يورينتي

خط الهجوم :كارسكو، أنخيل كوريا، لويس سواريز

اقرأ أيضًا..صراع بين عملاقة أوروبا لضم مدافع لايبزج



على الجانب الاخر يدخل سوسيداد المباراة بالتشكيل التالي

في حراسة المرمى : روميرو

في خط الدفاع: جروزابيل، زوبيليديا، روبن لي نورماند، ناتشو مونريال

خط الوسط: زوبيميندي، ميكيل مورينو، بارنيتشيا

خط الهجوم: ديفيد سيلفا، كريستيان بورتو، وليان جوزيه