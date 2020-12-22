فيديو النائبة آمال عبد الحميد: سأهتم بملف بناء الإنسان تحت قبة برلمان 2021

قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أنها ستهتم بملف بناء الإنسان تحت قبة برلمان 2021، ومن ثم العمل علي توفير فرص تدريبية للشباب كون الأمم تبن علي أكتاف الشباب، ومصر دولة شابة وبه أكبر نسب من الشباب.
جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش اليوم الأول لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021، مؤكدة علي أن بناء الإنسان ملف هام للدولة المصرية ودعمه وتطويره إطار ضروري
فيديووصور..مشهد ملحمي في أول أيام استقبال النواب الجدد.. أداء خرافي وظهور راقي من الأمانة العامة التي تواصل أدوارها الاستثنائية.. شهادة إجادة بالإجراءات الاحترازية المشددة والوقت القياسي في الإجراءات
وبدأت الأمانة العامة في استقبال النواب الجدد اليوم الثلاثاء لاستلام كارنيهات العضوية حيث الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والأربعاء 23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب، والأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب، والاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب، الثلاثاء 29 ديسمبر : نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،اسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،اسوان ،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.
وأعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائبة فريدة الشوباشي، هي أكبر الأعضاء سنا حتى الآن من بين الأعضاء المنتخبين وكانت مصادر خاصة قد قالت لموقع دوت الخليج، أن الكاتبه الصحفية فريدة الشوباشي، الفائزة بعضوية مجلس النواب 2020ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ستكون رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المنتظر أن تنطلق أعماله في موعد لاحق ليوم 9يناير 2021، بحسب دعوة الرئس عبد الفتاح السيسي للانعقاد وفق المادة 115 من الدستور.
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