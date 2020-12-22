جميع أكواد فودافون 2021 للشحن والباقات.. "نفذ خدمتك بسرعة"

ينشر دوت الخليج جميع أكواد فودافون 2021 للشحن والباقات، حيث يواصل الكثير من عملاء فودافون vodafone بحثهم عن الخدمات التى يحتاجونها وأرقام خدمة عملاء فودافون لاستفسارتهم المستمرة وبالتالي لايرغبون الذهاب للفروع، فلم يجدون أمامهم سوا الأكواد السريعة لتنفيذ خدماتهم. أكواد فودافون الأساسية

إليكم كافة أكواد فودافون 2021 للشحن والباقات على النحو التالي:

• لشحن كارت فودافون أطلب #الرقم 858 • لتحويل المكالمات لرقم فودافون آخر اطلب #الرقم المراد تحويل المكالمات إليه 67 • لتحويل الرصيد لرقم أخر اطلب #رقم الموبايل * 2*868* • لمعرفة رقمك من فودافون اطلب # 878* • لمعرفة التاريخ والساعة اطلب # 100* • للاستعلام عن آخر رقم حاول الاتصال بك بالكود المختصر # 150* • لتشغيل خدمة الاحتفاظ بالمكالمات الفائتة اطلب # 3*888* ، علماً بأن تكلفة الخدمه 5 جنية فى الشهر. • لتفعيل خدمه التجوال اطلب الكود # 5*888* • لإستخدام خدمة كلمنى شكراً لشبكات أخرى بالكود التالى #الرقم 506 اقرأ أيضًا.. فودافون تقدم باقات بلس beIN .. "لعشاق الرياضة "



• لمعرفة رقم الـ puk لرقم هاتفك اطلب #الرقم 888 • لمعرفة نقاط فودافون وان اطلب # 2*818* • لسلفني شكراً من فودافون اطلب # 3*868* • لتشغيل خدمات الموبايل انترنت اطلب # 4*888* • لمعرفة عدد الفليكسات المستهلكة والمتبقية اطلب # 60* • لخدمه كلمني شكراً اطلب # الرقم 505 • لتجديد باقة المكالمات من فودافون بالكود التالى # 225* • لمعرفه رصيدك من فودافون اطلب # 1*868* • لتفعيل خاصية انتظار المكالمات اطلب # 43*



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