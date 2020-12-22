نادي هيئة قضايا الدولة يكرم وزيري الأوقاف المصري والسوداني

كرم المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، ونادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد محمد خليفة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح.

من جانبه أشاد وزير الأوقاف بجهود هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام، مؤكدًا على الشراكة الواسعة بين وزارة الأوقاف وهيئة قضايا الدولة، وبخاصة فيما يتصل بالحفاظ على مال الوقف

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جاء ذلك أثناء افتتاح نادي هيئة قضايا الدولة بعد تطويره بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، ولفيف من مستشاري وأمناء هيئة قضايا الدولة .