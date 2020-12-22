فيديو..النائبة ميرفت إليكسان مطر:اقتصاد مصر واعد رغم كورونا



قالت النائبة ميرفت إليكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن اقتصاد مصر من الإقتصاديات الواعدة رغم تحديات كورونا، مؤكدة علي أن اقتصاديات العالم ستتغير مع هذا الأزمة ومنها ما سينهض ومنها ما سيهبط، ومصر ستكون الدول الناهضة .



جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش اليوم الأول لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021، مؤكدة علي أن اقتصاد مصر واعد بفضل الجهود التى تبذل من أجله ودعمه ومساندته علي كافة المستويات.