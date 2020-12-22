فيروس كورونا يفاجىء المغرب بقوته

ارتفعت أعداد إصابات فيروس كورونا في المغرب، اليوم الثلاثاء لتصل إلى 2646 إصابة جديدة، بعدما وصل عدد الإصابات أمس إلى 877 إصابة ليواصل الفيروس تملك عدد كبير من المواطنين، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 420 ألفًا و648 حالة.

وعلى جانب آخر تراجعت أعداد وفيات فيروس كورونا إلى 30 حالة وفاة بعدما بلغت 43 حالة في اليوم السابق، ليرتفع عدد المتوفين جراء الفيروس إلى 7030، وتعافى 2791، ليبلغ مجموع المتعافين 382 ألفا و925.

المغرب تحارب فيروس كورونا بقوة



كانت قد فرضت السلطات المغربية أمس الاثنين قيودا جديدة، لمنع تفشي الفيروس تدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد الأربعاء، وتشمل حظر التجول ليلًا لمدة ثلاثة أسابيع من التاسعة مساء حتى السادسة صباحًا، باستثناء الحالات الخاصة.

كما قررت إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى ابتداء من الساعة الثامنة مساءًا، ومنعت أيضًا التجمعات العامة والخاصة، وقررت الإغلاق الكلي للمطاعم طيلة ثلاثة أسابيع بمدن الدار البيضاء وأكادير ومراكش وطنجة التي تضررت بشدة من الجائحة.

سلالة جديدة من فيروس كورونا تهيب العالم



سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

أوضح الخبراء أن نسب انتشار السلالة الجديدة من فيروس تتجاوز نسب الـ 70 % عن السلالة الاولي والثانية خاصة وأن عدد الاصابات في بريطانيا ويل الي 35 الف اصابة يوميا الامر الذي دفع السلطات المعنية في لندن إلى الغاء حفلات الكريسماس واعياد الميلاد واغلاق كبري المحلات حيث دخل الاقتصاد البريطاني تحت القطاع الرابع وتلك اسوء درجات التصنيف السئ للاقتصاد في ظل اغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم والمدارس والنوادي وجميع الانشطة لدرجة وصفت بان الحياة شبه توقفت في لندن.

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وتُعاني جميع دول العالم، في الوقت الحالي، من أضرار الموجة الثانية من فيروس كورونا، والسلالة الجديدة التي تمحورت عنه، والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من الدول على رأسها بريطانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

