فيديو..النائبة ايرين عبدالمعز: ملف الصحة في أولوياتي ببرلمان 2021

قالت النائبة ايرين سعيد عبدالمعز سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن ملف الصحة سيكون علي رأس أولوياتها تحت قبة برلمان 2021، ومتابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي الشامل .
جاء ذلك في حديثها لموقع دوت الخليج علي هامش اليوم الأول لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021، مؤكدة علي أنها ستضع قانون مزالة مهنة الصيادلة أيضا علي أولوياتها من أجل حسمه في برلمان 2021.
وأعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائبة فريدة الشوباشي، هي أكبر الأعضاء سنا حتى الآن من بين الأعضاء المنتخبين وكانت مصادر خاصة قد قالت لموقع دوت الخليج، أن الكاتبه الصحفية فريدة الشوباشي، الفائزة بعضوية مجلس النواب 2020ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ستكون رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المنتظر أن تنطلق أعماله في موعد لاحق ليوم 9يناير 2021، بحسب دعوة الرئس عبد الفتاح السيسي للانعقاد وفق المادة 115 من الدستور.
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