ظهور فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 على موقع المصرية للاتصالات

ينشر دوت الخليج موعد فاتورة التليفون التليفون الأرضى يناير 2021 على موقع المصرية للاتصالات حيث يواصل الكثير من عملاء المصرية للاتصالات تساؤلاتهم هذه الأيام على موعد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة وهى أول فاتورة تظهر في السنة حيث تعلن المصرية للاتصالات فواتير التليفون الأرضي كل 3 شهور.

فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021



يوضح دوت الخليج خطوات استعلام فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021 على موقع المصرية للاتصالات من خلال التالي:

• الدخول على موقع المصرية للاتصالات

• الضغط على فواتير التليفون الأرضي.

• كتابة رقم الخط الأرضى .

• إضافة كود المحافظة.

• الضغط على استعلام الفواتير.

موعد فاتورة التليفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات



تظهر فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021 خلال الأيام المقبلة وتحديدًا في 15 يناير 2021 ويستمر الدفع والاستعلام لمدة شهر ثم بعدها تطبق المصرية للاتصالات العقوبة، بتحويل الخط لاستقبال، ثم الرفع من الخدمة.

اقرأ أيضًا.. المصرية للاتصالات توضح تفاصيل التقديم على الخط الأرضي.. "بيركب في 3 أيام"



والجدير بالذكر أن تطرح المصرية للاتصالات فواتير التليفون الأرضى كل 3 شهور أي بصفة ربع سنوية "يناير – إبريل – يوليو –أكتوبر".

