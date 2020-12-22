رئيس القومى للمرأة: مصر تولى أهمية خاصة لذوى الإعاقة وخاصة النساء

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن ما قدمته مصر خلال السنوات الأخيرة الكثير لذوى الإعاقة؛ خاصة الفتيات والنساء، ومنه تخصيص دستور 2014 لأكثر من 8 مواد لحفظ حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك دخول الأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018؛ والذى تنص مواده على خفض ساعات العمل فى كافة المصالح حكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر.





كما أشارت مرسى إلى تخصيص وزارة الإسكان 5% ‏من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة فى الإسكان الاجتماعى، وتمكينهم من استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة، وتخصيص عام 2018 لكى يكون عام الأشخاص ذوى الإعاقة بمصر.

جاء ذلك فى كلمتها، اليوم الثلاثاء، خلال ورشة عمل "المرأة ذات الإعاقة والابتكار والتكنولوجيا المساعدة"، والتى نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، ورنده أبو الحُسن الممثل المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ومايكل حداد سفير النوايا الحسنة الإقليمى للعمل المناخى ببرنامج الأمم المتحدة الانمائى، وسيمون إليس الخبير الإقليمى للسيدات ذوات الإعاقة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وثمنت رئيس المجلس القومى للمرأة من أهمية ورشة العمل - التى تعد الأولى من نوعها - لتناول احتياجات المرأة ذات الإعاقة من التكنولوجيا المساعدة، لتلبية احتياجاتهن فى أن ينعمن بحياة طبيعية ويقمن بدورهن الحيوى، عبر تدخل التكنولوجيا المساعدة فى حل مشاكل هذه الفئة من النساء والتفكير بجدية فى اختراعات تحل مشاكلهن اليومية والحياتية أكثر من غيرهن.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومى للمرأة، أهمية دور المرأة ذات الإعاقة والتى يقع على عاتقها أعباء كثيرة كأم وزوجة يتطلب فيها توفير كافة السبل لإزالة كافة العوائق التى تحول دون دمجها فى الحياة وتسهيل الصعوبات التى تواجهها.

وأشارت هجرس، إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تضمنت موادها أهمية التكنولوجيا المساعدة لكافة الإعاقات؛ لاسيما المادة 9 حول إمكانية الوصول للأشخاص ذوى الإعاقة، والمادة 10 حول الحق فى الحياة التى كفلت اهتمام الدولة بالأشخاص ذوى الإعاقة ومراعاتهم فى حالات الخطر والطوارئ وكيفية الوصول لهم، لافتًا إلى أن الدستور المصرى منح تلك الفئة حقوقًا حيوية فى بعض مواده.

تضمنت الورشة جلسات للمتحدثة الرئيسية سيمون إليس الخبير الإقليمى للسيدات ذوات الإعاقة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتمكين السيدات ذوات الإعاقة من خلال التقنيات المساعدة قدمتها مها هلالى عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة ومؤسس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد، وشريفة مسعود عضو اللجنة والمدير التنفيذى للمؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات، بالإضافة إلى ورشة عمل تقييم وفهم الاحتياجات والتحديات للسيدات ذات الإعاقة.