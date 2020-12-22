وزيرة البيئة توجه بالتعامل مع انبعاث دخان كثيف بأحد مصانع الحديد ببنى...

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم توجيهاتها للفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة المنيا بالتعامل الفورى وإجراء مراجعة بيئية لأحد مصانع إنتاج الحديد والصلب العاملة بنطاق محافظة بنى سويف بعد رصد انبعاث دخان كثيف من المصنع.

وكانت وزيرة البيئة قد لاحظت أثناء عودتها من محافظة المنيا عقب افتتاح وحدات البيوجاز بالمحافظة انبعاث دخان كثيف من أحد الأماكن التابعة لأحد مصانع إنتاح الحديد والصلب ببنى سويف وهى منطقة التخلص من الجلخ داخل المنشأة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها انه وعلى الفور قامت وزيرة البيئة بالدخول للمصنع للتعرف على مصدر الدخان الكثيف الذى تسب فى تلوث ملحوظ للهواء ، حيث تبين أن هذا الدخان ناتج عن احد مناطق الإنتاج داخل المصنع ولا يراعى فيها الإجراءات والاشتراطات البيئية اللازمة داخل المنشأة ، وقد وجهت الوزيرة على الفور بمراجعة الإجراءات البيئيه التى تقوم بها الشركة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة التأكد من وجود اى مخالفات.