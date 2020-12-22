"فيفا" يعلن قائمة حكام مصر الدولية لعام 2021

اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قائمة الحكام الدوليين المصريين لعام 2021، والتى ضمت 6 حكام ساحة و 7 حكام مساعدين و 3 حكام فيديو و محكمتان للكرة النسائية و4 محكمات مساعدات للكرة النسائية و4 حكام لمباريات الصالات و4 حكام للكرة الشاطئية. وجاءت قائمة الحكام الدوليين على النحو التالي:- حكام الساحة:محمود البنا-أمين عمر-أحمد الغندور- إبراهيم نور الدين- جهاد جريشة- محمد معروف-محمد عادل الحكام المساعدين:محمود أبو الرجال- أحمد حسام طه -تحسين أبو السادات-سميرجمال-يوسف البساطي-أحمدتوفيق طلب- هاني عبد الفتاح حكام الفيديو:محمود أبو الرجال- محمودعاشور- طارق مجدي محكمات ساحة "كرة نسائية": شاهندة المغربي- نورا سمير محكمات مساعدات"كرة نسائية":منى عطالله- يارا عاطف-هنادي حسن-جمالات أحمد حكام كرة الصالات:محمد حسن-طارق سامي-محمد حسن سلامة-محمد سيد بكر حكام الكرة الشاطئية:هاني العراقي-أحمد نوفل-محمد أبوخاطر-محمد عبد المجيد

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