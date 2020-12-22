في أول ظهور له بعد تعافيه من كورونا.. رامي رضوان يروي تجربته مع الفيروس ويكشف عن مفاجأة

روى الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء DMC تفاصيل وكواليس رحلته بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال رضوان في أول ظهول له على برنامج "مساء DMC بعد تعافيه " كنت بكلمكوا من أول السنة عن كورونا من واقع الأبحاث و الدراسات من مختلف المؤسسات العلمية و التعليمية و مراكز الأبحاث و الأطباء و المتخصصين في العالم. ده هيفضل مستمر معنا..بس النهاردة أنا بكلموا كمان من واقع تجربة عشتها بكل تفاصيلها اللي كنت بحذر و بحكي عنها من شهور.
وأضاف رضوان " كورونا ده دور برد بس تقيل شوية..خدعوك فقالوا! هو مش دور برد.. ده دور سخيف وتقيل وخانيق وممل..تختلف الأعراض من شخص لاخر. يعني أنت و نصيبك".
وتابع " سخافة الأعراض أول ٣ أيام.. استقرار الحالة رابع وخامس يوم ومشاهدة أفلام ومسلسلات ثم زهق خانق في الحبس الانفرادي".
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وعن رحلة البحث عن العلاج الصحيح قال رضوان " الأطباء بيجتهدوا...بس الأكيد إن كل حالة ليها طبيعة خاصة..و طبعا قد تتشابه الحالات.عشان كدة الفيصل في إيه نوع العلاج هي التحليل و التاريخ المرضي للمصاب ولازم طبيب بتثق فيه و بالتالي هتكون واثق في علاجه.
واستطرد الاعلامي رامي رضوان "العامل النفسي مهم وناس كتير بتسألني أخذت أدوية إيه؟ وأنا غيرت البروتوكول. لكن مستحيل أقدر أقول لأي حد خد العلاج ده. دي جريمة"
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