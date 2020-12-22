فيديو..النائب إيهاب الطماوي:الشعب المصري سيجني ثمار النجاح البرلماني



تمني النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، بأن يكون برلمان 2021 عند حسن ظن الشعب المصري، ويحقق آماله وطموحاته من خلال بيئة تشريعية قوية متواصلة لانتصارات برلمان 2015 بمختلف المجالات .

جاء ذلك في حديثها لموقع دوت الخليج علي هامش اليوم الأول لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021، مؤكدا علي أن الشعب المصري هو ما سيجني ثمار كل هذه النجاحات التشريعية دائما.