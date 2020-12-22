جامعة القاهرة تهدى درعها لهالة السعيد لحصولها على جائزة أفضل وزير عربى

جدة - نرمين السيد - أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، درع الجامعة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمناسبة فوزها بجائزة أفضل وزير من جائزة التميز الحكومى العربية.





جاء ذلك خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، الذى أطلقه "مشروع رواد 2030" التابع للوزارة بالتعاون مع جامعتى القاهرة وكامبريدج فى 2018. وعبرت السعيد، عن امتنانها لـ جامعة القاهرة والعاملين بها وأكدت أن الجائزة تعد تقديرًا للدولة المصرية، والقيادة السياسية على كل الجهود التى قامت بها مصر خلال السنوات الماضية والتطوير والقفزات السريعة فى كل المجالات، والعمل الجماعى الذى تقوم به الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أن الجائزة ليست شخصية ولكنها لكل العاملين فى الوزارة لأن هذا الجهد هو جهد جماعى. وأضافت أنها تعد تقديرًا كذلك للمرأة المصرية، خصوصًا وأن المرأة تحظى بدعم سياسى غير مسبوق فى هذه الفترة، فهى تتولى حاليًا ملفات متنوعة ومهمة فى الدولة وفى قلب عمل الحكومة المصرية، واختيار سيدة كأفضل وزير عربى هو تقدير لدور المرأة المصرية وما شهدته من دعم كبير، وتوليها ملفات أثبتت فيها كفاءة عالية.

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