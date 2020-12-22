مصطفى الفقى: البعض يستخدم قضية حقوق الإنسان للدخول إلى مجتمعنا بشكل مخادع

جدة - نرمين السيد - قال مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقى، إن ما حققته مصر من إنجازات مشهودة فى كافة الميادين، دفع البعض إلى استخدام قضية حقوق الإنسان وتناولها كمحاولات خبيثة، للولوج إلى مجتمعنا بشكل مخادع، وأنه يجب علينا أن نمضى فى طريق البناء والتنمية.





جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية، مساء اليوم الثلاثاء، فى ندوة "حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة"، التى نظمتها مكتبة الإسكندرية بالقاهرة، بحضور نخبة من القيادات والمفكرين منهم فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، ونيافة الأنبا إرميا مدير المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، والدكتور محمد رجائى عطية نقيب المحامين، ومحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق. وقال الدكتور مصطفى الفقى، إن مصر تبنى وتواجه الإرهاب وتنفذ الإصلاح الاقتصادى وتتحرك فى كافة المجالات، وعبرت تلك المرحلة وتجاوزاتها بنجاح واضح، وأن إقامة تلك الندوة يتزامن مع العيد الثانى والسبعين لصدور العهد الدولى لحقوق الإنسان، والذى يمثل درجة من درجات النضوج الحضارى والثقافى، وأن مظلة حقوق الإنسان تستخدم بازدواجية وهذا الوضع لا يستقيم فهى قضية نسبية للغاية، ونحن فى وضع يحتاج إلى مراجعة دولية حقيقة. وشدد مدير مكتبة الإسكندرية على أن انعقاد الندوة جاء لتوجيه رسالة ولإيضاح الحقائق فحقوق الإنسان تمثل حقوق أغلب الناس فى المسكن الملائم والمستوى الاقتصادى، وأنه جرى عقد تلك الندوة بالقاهرة بدلا من الإسكندرية، نظراً الظروف التى تعيشها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

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