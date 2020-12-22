إنفوجراف.. بالأسماء تخصيص 339 مستشفى فرز وعزل لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، برئاسة الدكتور حسام حسنى، ‏لمناقشة مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد والوضع الوبائى لمصر.

وجاء توزيع مستشفيات الفرز والعزل كالآتى:

وجاءت القاهرة كأكثر المحافظات التى تضم مستشفيات عزل بواقع 33 مستشفى، فيما تم اختيار 23 مستشفى للفرز بالجيزة، و12 بمحافظة الإسكندرية، ومثلهم فى مطروح، بينما تم اختيار 28 مستشفى للعزل بالدقهلية.