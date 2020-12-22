درية شرف الدين: الإعلام المجال الأمثل لممارسة حرية الرأى والتعبير  

جدة - نرمين السيد - وأشارت شرف الدين، إلى أن وسائل الإعلام التقليدية لم تعد وحدها فى الساحة بعد تواجد مواقع التواصل الاجتماعى، التى أصبح لها دور قوى فى نشر الوعى.

جاء ذلك خلال كلمتها مساء اليوم الثلاثاء خلال ندوة حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة التى نظمتها مكتبة الإسكندرية، وافتتحها مدير المكتبة مصطفى الفقى، والسفيرة فاطمة الزهراء عتمان ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالمكتبة مى مجيب.

وأوضحت "شرف الدين"، أن الإعلامى يؤدى دوره فى ظل حصوله على حقوقه، ويعمل فى ظل مجتمع مدنى ووسط ديمقراطى، ولابد من إدراك قيمة وقدر الإعلاميين، مشيرا إلى أهمية حصول الإعلامى على تدريب خاص للإلمام بالقوانين ومواد الدستور والاتفاقيات الدولية.

وألمحت إلى أنه فى ظل المشروعات التنموية لابد من تأسيس قيم التسامح والاستقرار، وعلى رأسها حقوق الإنسان التى بدونها سيتم صناعة الفوضى.

شارك فى ندوة مكتبة الإسكندرية حول (حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة)، فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، ونيافة الأنبا إرميا مدير المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، والسفير أحمد ايهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الانسان، ومحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق.