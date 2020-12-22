غلق مقر نقابة المحامين لتطهيره للحد من انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - قال حسن الجمال، أمين عام نقابة المحامين، إنه سيتم استمرار غلق مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس حتى بعد غد الخميس والاستمرار فى عمليات التطهير الشاملة التى بدأت منذ صباح اليوم نظرًا لظهور عدة حالات أصيبت بفيروس كورونا المستجد بين بعض أعضاء المجلس والعاملين.





وأكد أمين عام النقابة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إغلاق الأبواب الرئيسية للنقابة ولن يتواجد سوى القائمين على عمليات التطهير من المتخصصين. وبشأن خطابات العلاج، قال الجمال إنه من المقرر أن يكون هناك موظف واحد فقط مختص باستخراج خطابات العلاج يتعامل مع المحامين من باب النقابة الرئيسى على مدى اليومين حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

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