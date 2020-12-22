هل يوافق الزمالك على تأجيل القمة بعد إصابة طارق حامد ومحمود علاء؟

ترددت خلال الساعات الماضية، أنباء عن إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المحدد لها يوم الاثنين المقبل فى الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بسبب احتفالات الكريسماس وإمكانية طلب الأمن التأجيل بسبب الانشغال بتأمين هذه الاحتفالات.

لم يطلب أى ناد تأجيل المباراة حتى الأن، لكن وفقا للأنباء التى تتردد عبر العديد من الوسائل فالأهلى يطلب أو يفضل هذا الأمر بسبب إصابة لاعبيه عمرو السولية ورامى ربيعة ومجدى قفشة ومدربه موسيمانى بفيروس كورونا، حتى الأن، وتحدث البعض على إن الزمالك سيرفض هذا التأجيل خاصة فى ظل اكتمال صفوفه مقارنة بالمارد الأحمر.

إلا إن الموازين انقلبت فى الساعات الأخيرة، خاصة بعدما تعرض محمود علاء وطارق حامد لاعبا الزمالك بالإصابة بفيرس كورونا، لاسيما وإن الثنائى يعدان من أهم الأعمدة الأساسية بالفريق الأبيض، الأمر الذى قد يؤدى لموافقة الزمالك أو طلبه تأجيل مباراة القمة، حتى يتمكن الفريقان من استعادة نجومهم حتى تصبح القمة متساوية.

فى الوقت ذاته، أكد مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن مباراة القمة، ستقام في موعدها المحدد، ونفت اللجنة ما تردد حول وجود تفكير أو مقترح لتأجيلها لوقت لاحق، وأوضح مسئولو اللجنة، إن الأمن لم يخطر اتحاد الكرة بأى نية لتأجيل اللقاء بداعى وجود الانشغال بتأمين احتفالات الكريسماس وأن هناك اهتمام من الدولة للحفاظ على انتظام جدول الدورى الممتاز هذا الموسم فى ظل ضيق الوقت هذا الموسم.